Зачем Помпео собрался в Киев и почему этот визит так важен

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Майк Помепео сегодня, 30 января, приезжает в украинскую столицу

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сегодня прибудет с официальным визитом Украину. Этот визит состоится в рамках запланированной поездки в Украину, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию, информирует enovosty.com/news.

Что будут обсуждать? Сообщается о том, что госстекретарь намерен поговорить с украинским лидером о европейской безопасности. Скорее всего, будет затронут и вопрос России. Кроме того, американский чиновник должен принять участие в церемонии возложения цветов, почтив, таким образом, память людей, которые погибли на востоке Украины. Также, в планах — встреча с лидерами из деловых кругов, гражданского и религиозного общества.

Почему это важно? Вокруг этого визита ведется немало разговоров, так как Помпео станет первым членом правительства Дональда Трампа, который прибудет в Украину после скандала. Ранее телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа стал причиной для начала импичмента и больших проблем для главы Белого дома. Тогда Трампа обвинили в давлении на Украину и её лидера.

Что было ранее? Госсекретарь США должен был приехать в Киев ещё в начале этого месяца, но визит пришлось перенести, так как ситуация на Ближнем Востоке сильно обострилась. Кроме того, недавно стало известно о том, что Майк Помпео набросился на журналистку за то, что она задала вопросы об Украине. Он даже заставил показать, где на карте находится Украинское государство.

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