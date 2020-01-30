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США приготовили новый удар по России

Главная » Последние новости » Политические новости » США приготовили новый удар по России
 
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Вашингтон готов ввести санкции против Российской Федерации

Против РФ введен новый пакет санкций за оккупацию крымского полуострова и агрессию против Украины. Как говорится на сайте Министерства финансов США, санкционные ограничения должны коснуться восьми человек и транспортной компании РФ. Речь идёт о «Гранд Сервис Экспресс», компании, которая функционирует на территории крымского полуострова. Под ограничения попадает и глава этой российской компании, информирует enovosty.com/news.

На сайте американского ведомства сообщается о том, что санкции вводятся из-за длительной агрессии против Украинского государства и за попытку оккупировать крымский полуостров.

Ранее санкции против россиян ввели и в Европейской союзе. 28 января там сообщили о том, что санкции вводят против семи человек, которые причастны к проведению незаконных выборов на территории оккупированного крымского полуострова. Санкции должны были ввести раньше, но для этого шага необходимо согласие абсолютно всех стран, членов ЕС.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 611

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