США приготовили новый удар по России
Вашингтон готов ввести санкции против Российской Федерации
Против РФ введен новый пакет санкций за оккупацию крымского полуострова и агрессию против Украины. Как говорится на сайте Министерства финансов США, санкционные ограничения должны коснуться восьми человек и транспортной компании РФ. Речь идёт о «Гранд Сервис Экспресс», компании, которая функционирует на территории крымского полуострова. Под ограничения попадает и глава этой российской компании, информирует enovosty.com/news.
На сайте американского ведомства сообщается о том, что санкции вводятся из-за длительной агрессии против Украинского государства и за попытку оккупировать крымский полуостров.
Ранее санкции против россиян ввели и в Европейской союзе. 28 января там сообщили о том, что санкции вводят против семи человек, которые причастны к проведению незаконных выборов на территории оккупированного крымского полуострова. Санкции должны были ввести раньше, но для этого шага необходимо согласие абсолютно всех стран, членов ЕС.