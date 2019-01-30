СБУ обезвредила хакера из международной группировки

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Сотрудниками СБУ был разоблачен хакер, который разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем и криптовалютных счетов

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по противодействию киберпреступности блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютных счетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения.

С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к Интернет-ресурсам.

Из-за заражения информационных сетей хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств.

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Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство граждане других государств.

Оперативники спецслужбы также заблокировали доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ.

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По информации СБ Украины злоумышленник является представителем закрытого международного форума хакерской направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался «опытом» с участниками международной хакерской группировки

В рамках начатого уголовного производства изъято компьютерное оборудование и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. Продолжаются следственные действия.