Сегодня в оккупированном Донбассе начался режим тишины

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В ряде регионов Донецкой и Луганской областей начался режим тишины. О нем договорились представители Трехсторонней контактной группы.

В субботу, 29 декабря, в Донбассе официально начался новый режим тишины. Согласно договоренности контактной группы, он стартовал в 00:01, информирует enovosty.com/news.

Командование ООС заявило, что в случае нападения противника Украина оставила за собой право отвечать на провокации даже после 29 декабря. Воины ООС после возникновения угрозы для жизни мирного населения или военнослужащих будут применять оружие. Украинская сторона сберегла за собой право защищать военные объекты, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Украинский представитель в Трехсторонней группе Евгений Марчук также заявил, что для нашей страны режим прекращения огня важен еще и тем, что появится время на восстановление критических инфраструктурных повреждений в Луганской и Донецкой областях.

Добавим, что на внедрение нового режима прекращения огня в Донбассе уже отреагировало МИД Германии. Глава министерства Гайко Маас выразил надежду, что оно продлится долгое время, а также призвал к активации сферы гуманитарной помощи.

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Напомним, участники Трехсторонней контактной группы договорились о новом режиме тишины 27 декабря во время видеоконференции.