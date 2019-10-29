Я извинюсь перед Зеленским после того, как он извинится за инсценировку похорон Порошенко, — Сифия Федина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Я извинюсь перед Зеленским после того, как он извинится за инсценировку похорон Порошенко, - Сифия Федина (ВИДЕО) Я извинюсь перед Зеленским после того, как он извинится за инсценировку похорон Порошенко, - Сифия Федина (ВИДЕО)

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Депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина заявила о готовности принести извинения за свои нелицеприятные и эпатажные высказывания в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет о резонансном видео, которое накануне появилось в сети, где г-жа Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой, используя ненормативную лексику, а также неприкрытые угрозы в адрес президента, обсуждают его встречу с добровольцами во время визита в Золотое.

«Я готова извинится в секунду после того, как прозвучат извинения за смех над сгоревшим домом Гонтаревой, извинений за обзывание Украины проституткой, за шутки над тем, как беркутовцы били майдановцев, за насмешки над украинскими военными, за расстрел парламента, за инсценировку в телевизионном виде похорон Петра Порошенка», — объяснила свою позицию С.Федина. , информирует enovosty.com/news.

По ее словам, только после того, как президент Зеленский попросит прощения за все вышеперечисленное, она, в свою очередь, готова также извинится за свои высказывания в адрес Президента Украины.

«Любой человек должен помнить, что он в первую очередь человек, а затем президент. Все мы под Богом ходим. И об этом стоит помнить каждый день и каждому из нас», – подчеркнула депутат от «Европейской солидарности».

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