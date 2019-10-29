Выплата задолженности по зарплате перед шахтерами задерживается, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Выплата задолженности по зарплате перед шахтерами задерживается, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Выплата задолженности по зарплате перед шахтерами задерживается, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Анонсированное накануне погашение задолженности перед шахтерами не состоялось, так как бюджетный комитет не внес на второе чтение законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год (№ 2283).

“Я сегодня буду критиковать наш бюджетный комитет, руководство ВР и позицию Кабмина. Я считаю недопустимой ситуацию, когда наши шахтеры не могут получить честно заработанную зарплату», — заявила депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

По ее словам, голосование за изменения в госбюджет 2019 года, в котором предусмотрен 1 млрд гривен на выплату зарплат шахтерам, переносится на четверг по технической причине, так как бюджетный комитет ВР не может собраться на заседание. , информирует enovosty.com/news.

«Почему комитет не может собраться, когда существует острая потребность в выплате задолженности по зарплатам, мне не понятно. Мы можем собраться когда это необходимо, через два звонка, но не можем сейчас собраться и вынуждены переносить заседание на четверг. Я критикую такие действия бюджетного комитета и конкретно г-на Аристова», — отметила И.Верещук.

Напомним, законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год (№ 2283) депутаты ВР планировали рассмотреть сегодня. Эти изменения подготовило Министерство финансов Украины.

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Изменения в бюджет-2019 учитывают необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам. В частности: выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы «Реструктуризация угольных шахт» в сумме 1 млрд грн, что позволит обеспечить выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.