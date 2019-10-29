Рада приняла законопроет о наказании депутатов за кнопкодавство, — Руслан Стефанчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Рада приняла законопроет о наказании депутатов за кнопкодавство, - Руслан Стефанчук (ВИДЕО) Рада приняла законопроет о наказании депутатов за кнопкодавство, - Руслан Стефанчук (ВИДЕО)

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Верховная Рада Украины, 29 октября, приняла в первом чтении законопроект, согласно которому кнопкодавство депутатов должно наказываться штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кнопкодавство — это позорное явление, которое должно бить наказуемо, в том числе и с точки зрения криминального законодательства. Подобная норма должна быть приведена в законодательное русло и для депутатов местных советов, — заявил журналистам вице-спикер ВР, Роман Стефанчук, информирует enovosty.com/news.

За законопроект, предусматривающий штрафы для нардепов за неперсональное голосование, в первом чтении проголосовали 287 депутатов Верховной Рады.

Г-н Стефанчук внес разъяснения, что норма, согласно которой можно приостановить депутатские полномочия за голосование чужой карточкой, не предусмотрена в Конституции Украины.

Мы внесли данные предложения. Они ушли на рассмотрение в Конституционный суд и будут приняты ВР к февралю-марту, — уточнил Р.Стефанчук.

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«Но, чтобы уже сейчас обезопасить ВР от такого явления как кнопкодавство, мы воспользовались другим пунктом статьи 81, которая предполагает лишение депутата мандата вследствие решения суда. А для того чтобы был законный повод, мы ввели состав преступления, которое называется — «кнопкодавство», — подчеркнул вице-спикер ВР.

По его словам, депутаты также планируют внести изменения в регламент ВР и техническую составляющую, которая позволит вести контроль и идентификацию над народными депутатами в процессе голосования.

Вариант сенсорной кнопки, о которой так много говорят, — по мнению г-на Стефанчука, — не панацея, поскольку специалисты не без основательно утверждают, что даже жвачка, нагретая до температуры человеческого тела, способна сымитировать голосование.

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Над дальнейшими процедурными моментами мы работаем, но первый важный шаг в борьбе с нечистоплотными депутатами, которые голосуют чужими карточками, уже сделан, — подчеркнул вице спикер ВР.

В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Автором законопроекта №2148 является первый заместитель главы Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Рада нового созыва начала свою работу 29 августа. Случаи кнопкодавства были зафиксированы в сентябре со стороны внефракционного нардепа Александра Ковалева, а также нардепов от фракции «Слуга народа» Сергея Литвиненко и Елены Копанчук.