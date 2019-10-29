Мы устранили несправедливость в отношении наших добровольцев, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Сегодня, проголосовав в первом чтении законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий и соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС, мы приблизились к тому, чтобы ликвидировать несправедливость по отношению к людям, которые пошли добровольцами на российско-украинскую войну в 2014-2017 г.г. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

За соответствующий закон №2045-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» в первом чтении проголосовали 323 народных депутата, информирует enovosty.com/news.

По словам Д.Арахамии, приняв данный закон в целом, мы создадим прозрачную систему, которая позволит добровольцам или их семьям в случае их гибели получить такие же права и льготы, какие предоставляются другим военнослужащим украинской армии.

«Президент недавно общался с семьями добровольцев. По их словам, люди, которые пошли на фронт и у которых впоследствии не оказалось правильно оформленных документов, потеряли возможность получить статус участника боевых действий (УБД). А семьи погибших героев так и не получили компенсацию от государства после их гибели, либо в случае их ранения», — подчеркнул Д.Арахамия.

Он отметил, что данным законом предоставляется право на получение льгот. Но после его принятия, Кабмином будет разработана процедура, согласно которой добровольцы смогут подать документы и предоставить свидетельства своего участия в боевых действиях. После соответствующей проверки, они смогут получить законный статус участника боевых действий и, таким образом, стать полноправным субъектом всех льгот, которые им причитаются по закону, подчеркнул глава фракции «Слуга народа».

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Согласно предложенным изменениям, участниками боевых действий признаются лица, которые в период до вступления в силу закона от 18 января 2018 года № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях» были в составе добровольческих формирований, которые создавались или самоорганизовывались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения не менее чем 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней нахождения в районах ее проведения во взаимодействии с ВСУ, МВД, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами, созданными в соответствии с законами Украины.

Представитель добровольческого батальона ОУН Станислав Краснов отметил поддержку этого документа.

«Я верю в то, что этот законопроект будет принят как можно скорее, и прошу форсировать этот вопрос. Люди не один год участвовали в боевых действиях, и это несправедливо, что они лишены социальных льгот», — отметил Краснов.

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В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко отметила, что в настоящее время ведется также работа над законопроектом о статусе военных капелланов, а также готовятся проекты законов о центрах территориального комплектования и о социальной поддержке резервистов.