«Порошенко готовит подъем-переворот»: В Сети активно комментируют «путч Пети»

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В Слуге народа сегодня заявили о том, что в декабре бывший президент Петр Порошенко готовит путч, потому якобы нужно оставить министра внутренних дел Арсена Авакова

На первом заседании Верховной Рады девятого созыва журналисты подловили нардепа от «Слуги народа» Лизу Богуцкую за написанием кому-то сообщения, в котором она объяснила причину, почему глава МВД Арсен Аваков останется на должности. В сообщении говорится о путче, который якобы готовит бывший президент Петр Порошенко. Это вызвало бурную реакцию социальных сетей. В основном — ироническую:, информирует enovosty.com/news.

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