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Украину предупредили о «двойной ловушке» от России

Главная » Последние новости » Политические новости » Украину предупредили о "двойной ловушке" от России
 
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Курт Волкер предупредил о том, что «предложение» РФ по морякам — это ловушка и оскорблением украинского правосудия.

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер заявило том, что предложение Российской Федерации по поводу передачи украинской стороне пленных моряков на условиях гарантии, что они продолжат отбывать срок в украинской тюрьме, — это оскорбительно. Так как не существовало никаких оснований для задержания этих моряков, то такое предложение — это оскорбление украинского правосудия, ООН и суверенитета Украинского государства. «Это была ловушка», — заявил Курт Волкер, информирует enovosty.com/news.

Комментируя слова спецпредставителя Соединенных Штатов на своей странице в facebook Георгий Тука написал, что речь идет о двойной ловушке для Украины:

«Это была двойная ловушка!
Во-первых, обвинение РФ основывается на том, что Крым является частью России. Итак, согласившись на условия Кремля, Украина косвенно признала бы такой тезис.
Во-вторых, заключив такое Соглашение, Украина бы признала выполнения Россией приговора Трибунала, а сам факт увольнения мог бы длиться годами.
Поэтому, мне не понятна болезненная реакция Президента на действия Министра Климкин«.


Автор: Оксана Ельченко
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