Украину предупредили о «двойной ловушке» от России

Курт Волкер предупредил о том, что «предложение» РФ по морякам — это ловушка и оскорблением украинского правосудия.

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер заявило том, что предложение Российской Федерации по поводу передачи украинской стороне пленных моряков на условиях гарантии, что они продолжат отбывать срок в украинской тюрьме, — это оскорбительно. Так как не существовало никаких оснований для задержания этих моряков, то такое предложение — это оскорбление украинского правосудия, ООН и суверенитета Украинского государства. «Это была ловушка», — заявил Курт Волкер, информирует enovosty.com/news.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.

It was a trap.

