Украинцы активно обсуждают нардепа, пришедшего пьяным на канал (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинцы активно обсуждают нардепа, пришедшего пьяным на канал (ВИДЕО) Украинцы активно обсуждают нардепа, пришедшего пьяным на канал (ВИДЕО)

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Народный депутат Украины Игорь Мосийчук позволил себе прийти на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии. Сам нардеп отрицает, что пил перед эфиром

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук появился в прямом эфире украинского телеканала в нетрезвом состоянии. Это событие вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Кроме того, некоторые зрители даже звонили в студию, дабы пристыдить депутата, информирует enovosty.com/news.

Сам же Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети отрицает, что находился в нетрезвом состоянии:

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