Украинцы активно обсуждают нардепа, пришедшего пьяным на канал (ВИДЕО)
Народный депутат Украины Игорь Мосийчук позволил себе прийти на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии. Сам нардеп отрицает, что пил перед эфиром
Народный депутат Украины Игорь Мосийчук появился в прямом эфире украинского телеканала в нетрезвом состоянии. Это событие вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Кроме того, некоторые зрители даже звонили в студию, дабы пристыдить депутата, информирует enovosty.com/news.
Сам же Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети отрицает, что находился в нетрезвом состоянии:
Читайте: С "Минским форматом" надо заканчивать, - Мосийчук