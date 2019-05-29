СБУ совместно с коллегами из Франции и Польши пресекла деятельность международной наркогруппировки

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Служба безопасности Украины, Национальная жандармерия Французской Республики, Центральное бюро расследований полиции Республики Польша под эгидой Европола и Евроюста пресекли деятельность международной наркогруппировки

Служба безопасности Украины, Национальная жандармерия Французской Республики, Центральное бюро расследований полиции Республики Польша под эгидой Европола и Евроюста пресекли деятельность международной организованной преступной группировки, которая специализировалось на контрабанде наркотиков, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители установили, что в состав группы входило одиннадцать человек. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство «Субутекс», содержащее наркотик бупренорфин. По оперативной информации, на протяжении прошлого года наркогруппировка переправила на территорию Украины сто пятьдесят тысяч таблеток на сумму сорок миллионов гривен по ценам «черного рынка». Доходы от незаконной деятельности позволили руководителям группировки приобрести внедорожники престижной марки, квартиры, другое ценное имущество.

Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки началась в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте «Рава-Русская» одного из соучастников группировки с семью тысячами таблеток наркосодержащего препарата. Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории.

В этот же день Национальная жандармерия Французской Республики задержала в Марселе пятерых граждан за приобретение и сбыт украинским гражданам наркосодержащих таблеток «Субутекс». Одновременно Центральное бюро расследований полиции Республики Польша задержало на своей территории трех граждан Украины, которые создали и контролировали «перевалочную базу», использующуюся для изменения злоумышленниками транспорта и маршрутов доставки, сокрытие наркотиков в упаковках товаров широкого потребления.

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели ряд обысков у фигурантов производства, в результате которых изъято оружие и часть таблеток из предыдущих контрабандных поставок. Также задержан организатор и двое соучастников преступной группировки. Трем задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 и 307 Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем предполагается экстрадиция в Украину других участников международной наркогруппировки.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области при содействии Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины.