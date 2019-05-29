«Нас интересуют люди»: Вакарчук рассказал о планах «Голоса»

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На странице «Голоса» в facebook появилась информация о том, что партия не намерена объединятся с политическими брендами

На странице партии «Голос» в facebook появилась информация о том, что Святослав Вакарчук не хочет объединяться на парламентских выборах с любыми политическими брендам. «Нас интересуют люди, а не бренды», — цитируются слова известного артиста, информирует enovosty.com/news.

Кроме того в видеообращении лидера партии «Голос» говорится о том, что скоро должен состояться съезд «Голоса», на котором «в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами».