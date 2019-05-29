Die Zeit: Россияне начинают завидовать украинцам

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Многие россияне завидую украинцам и считают, что проголосовав за Владимира Зеленского украинцы получили глоток свежего воздуха и смогли что-то изменить.

В России очень часто можно услышать одну и ту же фразу «от меня ничего не зависит». Люди считают, что ничего нельзя изменить, а можно только молча наблюдать за государственной машиной и не привлекать к себе внимания», — сообщает Алис Бота в издании Die Zeit, информирует enovosty.com/news.

В РФ не проводятся необходимые реформы, процветает коррупция, экономическая ситуация ухудшается, а реальные доходы населения стремительно падают. У людей появляется апатия. Их уже ничего не волнует и не удивляет.

В Екатеринбурге россияне выходят на протесты против застройки местного парка, а в Архангельске протестуют против массового завоза мусора из Москвы. Однако, все понимают, что ничего изменить нельзя.

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Россиянам постоянно говорят, что в Украине все плохо, что шоумен пришел к власти. Однако, по мнению россиян, украинцы получили глоток свежего воздуха и смогли что-то изменить. И они очень завидуют украинцам.

На инаугурацию Владимир Зеленский пришел пешком, делал селфи с обычными людьми и сказал, что президентом стал не только он один, а и все украинцы.

В российской газете «Ведомости» вышла статья «Мы хотим, как в Украине». Она была опубликована после дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко перед вторым туром президентских выборов. В публикации журналисты подчеркнули, что «такое в России невозможно».