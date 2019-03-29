Три фактора: Политолог назвал ключевые проблемы выборов президента

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Украинцы не достаточно ответственно относятся к выборам президента и многие пока что вообще не решили, за кого же отдать свой голос в это воскресенье

Кандидат политехнических наук Алексей Полтораков рассказал о том, что многие украинцы все еще не определились с выбором и будут делать его уже в кабинке:, информирует enovosty.com/news.

«Ключевая проблема заключается в том, что от выборов президента и от конкретного человека, за которого готовы отдать голос или не которого не воспринимают, у общества есть завышенные ожидания. На нем замыкаются все актуальные вопросы: зарплат и пенсий, вопросы коммунального сектора и отопления, и транспортной инфраструктуры. По стандартам и Конституционной системе, ключевая задача президента — это вопросы обороны, внешней политики и сбалансированного сугубо политического развития. Макроэкономическими вопросами занимается Кабинет министров, социальными и гуманитарными — органы местной инициативы. Частично это происходит из-за того, что общество не готово брать на себя инициативу и подходить к инициативе сознательно. Многие люди откладывают выбор до последнего. Большое количество окончательно определится уже в кабинке. Именно поэтому выбор зависит от текущих обстоятельств. К ним относится, например, погода. Социальным настроениям способствует улучшение погодных условий» — рассказал в эфире украинского телеканала эксперт.

Политолог отметил еще один важный момент:

«Все же избирательному бюллетеню не хватает категории «не поддерживаю ни одного кандидата». Таких настроений недоверия очень много, но люди не имеют возможности их официально репрезинтативно зафиксировать, чтобы это потом было учтено. Поэтому люди, которые не видят никаких фигур, отдадут голос очень неожиданным кандидатов, и внесут неверные корреляции и слишком большую политологический погрешность в стратегический курс», — рассказал Алексей Полтораков.

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