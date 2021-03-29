Канада ввела новые санкции против России за незаконную аннексию Крыма

Главная » Последние новости » Политические новости » Канада ввела новые санкции против России за незаконную аннексию Крыма Канада ввела новые санкции против России за незаконную аннексию Крыма

Закрыть Отправить

Министерство иностранных дел Канады ввело новые санкции против России.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства, передают Экономические новости.

Так, под ограничения попали двое россиян и четыре компании. В санкционный список включены генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов, гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также предприятия ОАО «Ленпромтранспроект», ОАО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

Канада выразила сожаление из-за «серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека» в Крыму.

Оттава поддерживает Украину и ее народ, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России.

Читайте: В России новая беда: Москва оказалась в эпицентре эпидемии новой половой инфекции

«С момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году Россия постоянно нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Россия серьезно нарушает права человека в отношении жителей Крыма. Она также создала свою армию на полуострове и расселила сотни тысяч граждан России в Крыму и продолжает разрушать историческое наследие украинского и крымско-татарского народов. Канада выражает сожаление и осуждает самым решительным образом серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, которые продолжаются в Крыму под российской оккупацией», сказано в заявлении главы МИД Марка Гарно.

Напомним, 24 марта Канада ввела санкции против девяти чиновников из России по делу лидера российской оппозиции Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией).

В санкционный список вошли директор ФСБ России Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Читайте: Канада признала Русское имперское движение террористической организацией