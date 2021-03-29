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Канада ввела новые санкции против России за незаконную аннексию Крыма

Главная » Последние новости » Политические новости » Канада ввела новые санкции против России за незаконную аннексию Крыма
 
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Министерство иностранных дел Канады ввело новые санкции против России.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства, передают Экономические новости.

Так, под ограничения попали двое россиян и четыре компании. В санкционный список включены генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов, гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также предприятия ОАО «Ленпромтранспроект», ОАО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

Канада выразила сожаление из-за «серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека» в Крыму.

Оттава поддерживает Украину и ее народ, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России.

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«С момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году Россия постоянно нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Россия серьезно нарушает права человека в отношении жителей Крыма. Она также создала свою армию на полуострове и расселила сотни тысяч граждан России в Крыму и продолжает разрушать историческое наследие украинского и крымско-татарского народов. Канада выражает сожаление и осуждает самым решительным образом серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, которые продолжаются в Крыму под российской оккупацией», сказано в заявлении главы МИД Марка Гарно.

Напомним, 24 марта Канада ввела санкции против девяти чиновников из России по делу лидера российской оппозиции Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией).

В санкционный список вошли директор ФСБ России Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.

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Автор: Елена Каденко
Посещений: 346

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