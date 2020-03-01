США будут производить Javelin для Украины

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«Убийцу танков» будут собирать в штате Аризона

Минобороны Соединенных Штатов Америки заключили специальный контракт на производство мощного оружия Javelin. Процесс продажи ракетного комплекса уже запущен. Кроме Украины, США заключили контракт и с другими странами, информирует enovosty.com/news.

В частности, американские Javelin будут закупать в Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катаре, Литве, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане и Турции.

Цена производства ракетного комплекса составляет примерно 18,5 млн долларов. Начинать изготовлять оружие будут уже этим летом — до конца июня. Производить Javelin на экспорт будут в американском штате Аризона.

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Украина получит от Соединенных Штатов Америки в 2020 году $ 250 млн долларов оборонной помощи и $ 448 млн финансово-экономической помощи, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает «Голос Америки».

Отмечается, что Украина впервые напрямую закупит у Пентагона ракетные комплексы Javelin на сумму в $ 36,5 млн. Посол отметил, что эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

В этом году также запланирована передача Украине трех катеров Island-class, на каждый из которых будет установлено оборудование и оружие на $ 10 млн.

При этом, военная помощь, в случае выполнения Украиной определенных условий по реформированию украинских вооруженных сил и приведения их к стандартам НАТО, а также использования первой части суммы, может быть увеличена до $ 300 млн.