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Я не буду голосовать за исключение Дубинского из фракции, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Я не буду голосовать за исключение Дубинского из фракции, - Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады рассказала, почему не будет брать участие в тайном голосовании за исключение Александра Дубинского из фракции, и когда фракция примет окончательное решение по данному вопросу.

Верещук полагает, что на повестке дня самой большой фракции Парламента должен быть не вопрос исключения Дубинского, а насущные социальные вопросы, вопросы войны и мира, проблема безработицы, информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждена, что избиратели ждут от партии монобольшинства зрелых и взвешенных решений, а не тайных голосований в мобильном приложении.

«От нас ждут зрелых решений. А такие вещи, как прятаться за спинами, предложения в духе «а давайте что-то будем тайно обсуждать»… Прийдите и открыто скажите! Тогда это будет достойно уважения, сохранена репутация и имидж нашей фракции», — заявила Верещук.

Со свой стороны нардеп приняла решение воздержаться от тайного голосования по Дубинскому. Более того, по мнению Верещук, фракция должна быть монолитна несмотря ни на какие разногласия и внешние факторы.

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«Я не голосовала за исключение Ани Скороход и г-на Полякова, поскольку я не понимала, какая система и какая позиция. В данном случае я воздержусь от голосования за исключение Дубинского», — отметила Верещук.

На вопрос журналистов, когда ждать решения фракции по Дубинскому, нардеп предположила, что решение будет не позже следующей недели, когда состоится заседание фракции, на котором будут обсуждать этот вопрос.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 137

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