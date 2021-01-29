Я не буду голосовать за исключение Дубинского из фракции, — Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады рассказала, почему не будет брать участие в тайном голосовании за исключение Александра Дубинского из фракции, и когда фракция примет окончательное решение по данному вопросу.

Верещук полагает, что на повестке дня самой большой фракции Парламента должен быть не вопрос исключения Дубинского, а насущные социальные вопросы, вопросы войны и мира, проблема безработицы, информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждена, что избиратели ждут от партии монобольшинства зрелых и взвешенных решений, а не тайных голосований в мобильном приложении.

«От нас ждут зрелых решений. А такие вещи, как прятаться за спинами, предложения в духе «а давайте что-то будем тайно обсуждать»… Прийдите и открыто скажите! Тогда это будет достойно уважения, сохранена репутация и имидж нашей фракции», — заявила Верещук.

Со свой стороны нардеп приняла решение воздержаться от тайного голосования по Дубинскому. Более того, по мнению Верещук, фракция должна быть монолитна несмотря ни на какие разногласия и внешние факторы.

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«Я не голосовала за исключение Ани Скороход и г-на Полякова, поскольку я не понимала, какая система и какая позиция. В данном случае я воздержусь от голосования за исключение Дубинского», — отметила Верещук.

На вопрос журналистов, когда ждать решения фракции по Дубинскому, нардеп предположила, что решение будет не позже следующей недели, когда состоится заседание фракции, на котором будут обсуждать этот вопрос.