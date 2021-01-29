В провале голосования за Витренко виноват Арахамия, — Качура (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему его фракция провалила голосование за кандидатуру Витренко, которую просил поддержать Президент Зеленский, а также какого из кандидатов на эту должность рассматривают внутри фракции.

Качура убеждён, что руководством фракции провалена коммуникация по голосованию за кандидатуру Витренко. Кроме того, мобильное приложение, где состоялось сигнальное голосование по данному вопросу, также себя не оправдало, информирует enovosty.com/news.

«Эти наверное виновато приложение, этот «большой брат» Давида Арахамии, через которое осуществлялось голосование. Надо было лично общаться с каждым депутатом фракции в отдельности. Говорят о чем угодно, кто где отдыхал, кто какие новости посмотрел, а надо было просто прийти и пообщаться со своими коллегами», — отметил народный депутат.

По мнению нардепа, камнем преткновения в момент голосования был вопрос в баснословной премии Юрия Витренко.

Так, по словам Качуры, на встрече фракции нардепы просили отказаться от премии, учитывая текущее положение в экономике страны и проблемы с бюджетом. Но, Витренко наотрез отказался оставить 4 млн долларов в бюджете страны. Более того, Витренко, по словам нардепа, посетовал на нынешнюю крайне низкую зарплату.

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Качура процитировал слова Витренко, которые возмутили часть нардепов, что не преминуло сказаться в последствии на результатах голосования.

«Я такой профессионал, что вам вообще повезло, что я иду на такую маленькую зарплату. Вы скажите избирателям, что они должны быть счастливы, что я иду на эту должность», — процитировал слова Витренко Александр Качура.

На вопрос журналистов, какие кандидатуры сейчас обсуждаются на место Витренко, Качура ответил, что пока есть два кандидата, которые на слуху и активно обсуждаются в партийных чатах. Одна из них — это кандидатура однопартийца Качуры, Олега Семинского, который, по его словам, прекрасно знает рынок и за плечами которого большой бэкграунд в энергетическом секторе.

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