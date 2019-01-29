The Washington Times: США должны усилить свое присутствие в Украине и Балканах для противостояния агрессии России

Главная » Последние новости » Политические новости » The Washington Times: США должны усилить свое присутствие в Украине и Балканах для противостояния агрессии России The Washington Times: США должны усилить свое присутствие в Украине и Балканах для противостояния агрессии России

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В статье Даниэля Кочиса, опубликованной в издании The Washington Times, говорится, что Вашингтону важно сосредоточить свое внимание на ситуации в Балканах, Черном море и Украине — трех ключевых регионах, где действия России все больше угрожают европейской безопасности

Местные национальные и парламентские выборы в Европейском союзе, Brexit могут изменить расстановку политических сил на континенте на долгие годы, — сообщает Даниэль Кочис в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Все это обязывает США сделать все возможное, что заключить соглашение о свободной торговле с Соединенным Королевством и прекратить строительство немецкого нефтепровода Nord Stream 2.

Кроме того, Вашингтону важно принимать активное участие в Балканах, Черном море и Украине — трех ключевых регионах, где действия России все больше угрожают европейской безопасности.

На Западных Балканах много незавершенных дел. Этнические, религиозные и культурные различия, вызванные историческими противоречиями, по-прежнему могут привести к возобновлению военных действий и насилию.

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Кроме того, проблемы, связанные с дестабилизирующим влиянием России, растущим интересом и инвестициями Китая в регионе, очагами исламистского экстремизма, высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических возможностей, угрожают заманить Балканы в постоянные геополитические столкновения.

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В Украине Россия продолжает вести и разжигать войну в восточной части Донбасса, провоцировать конфликт, который уже унес жизни более 11 000 человек с 2014 года. Однако, на этом агрессия России не заканчивается.

В ноябре российские пограничные катера ФСБ возле Керченского пролива протаранили и обстреляли украинские суда береговой охраны.

Москва до сих пор держит под стражей 24 украинских моряка.

В 2019 году в Украине должны пройти президентские и парламентские выборы. На прошлой неделе глава украинской киберполиции Сергей Демедюк предупредил, что российские хакеры удвоили свои усилия, чтобы сорвать выборы этого года.

США должны продолжать требовать от России освобождения украинских военнослужащих, находящихся в заложниках, и возвращения судов береговой охраны при осуществлении политики, направленной на улучшение морских возможностей Киева.

Вашингтон также должен направить представителя высокого уровня для встречи с новым президентом Украины весной для обсуждения судебных реформ и экономической либерализации.

Наращивание военной мощи России в оккупированном Крыму, а также недавняя агрессия у Керченского пролива подчеркивают нестабильность в Черноморском регионе.

Пять союзников США, включая трех союзников по НАТО, имеют береговые линии вдоль Черного моря. Контроль над Крымом позволил России использовать Черное море в качестве платформы для запуска и поддержки военно-морских операций вокруг восточного Средиземноморья.

Таким образом, США должны сосредоточить свое внимание на ситуации в Балканах, Черном море и Украине — трех стратегических областях, которые так остро нуждаются в помощи.