Сенцов принял резкое решение относительно похода в политику

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Олег Сенцов заявил о том, что не намерен строить политическое будущее

Кинорежиссер, который был в плену Кремля, Олег Сенцов сказал о том, что не планирует в чём-то оправдываться перед критиками, которые обвиняют его в «продажности олигархам» и походе в политику. На странице в социальной сети он написал о том, что если ты уверен в своей правоте, то не должен реагировать на подобную критику. Бывший узник Кремля написал о том, что когда на информационных свалках бросают в тебя грязью и говорят о том, что ты кому-то продался, это значит, что ты двигаешься в правильном направлении. , информирует enovosty.com/news.

Также, Олег Сенцов твёрдо заявил о том, что не намерен создавать свою партию. Комментируя свои дальнейшие планы, он отметил, что будет далее делать то, что будет полезно для Украины. Также, он планирует продолжать говорить о том, что думает. В своём посте режиссер рассказал о своей любимой футболке с надписью «BORN FREE»: «Именно таким я стараюсь оставаться и никому не удастся меня ни купить, ни запугать», — резюмировал Олег Сенцов.

Отметим, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Вакарчук может покинуть политику уже до конца текущего года. Его место якобы может заменить Олег Сенцов, который ранее отказался от предложения стать частью «Голоса».

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