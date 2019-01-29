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СБУ планирует опубликовать паспортные данные российских наемников, погибших во время «пригожинского наступления»

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ планирует опубликовать паспортные данные российских наемников, погибших во время "пригожинского наступления"
 
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Сотрудниками СБУ были обнародованы очередные материалы, которые свидетельствуют об использовании РФ своих наемников. От России уже прозвучал традиционный ответ «вы все врете». Для приведения доказательств СБУ планирует опубликовать паспортные данные российских наемников

Сотрудниками СБУ были обнародованы очередные материалы, которые свидетельствуют об использовании ГУ ГШ ВС РФ своих наемников, в том числе в Судане, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В СБУ сообщают, что от России уже прозвучал традиционный ответ «вы все врете». Вместе с тем, обратим внимание, что Украина уже научила спикеров российского МИД и АП молча глотать горькую правду о преступлениях их военных в разных странах мира.

Поэтому, в этот раз Кремль «назначил» неофициального комментатора — предателя Украины, бывшего украинского чиновника Сергея Цекова. Специально для него СБУ в ближайшее время обнародует паспортные данные российских наемников.

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Однако, начнет СБУ с публикации почти семидесяти паспортов «ихтамнетив», погибших 7 февраля 2018 во время так называемого «пригожинского наступления» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.


Автор: Оксана Ельченко
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