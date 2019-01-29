Reuters: Дания требует от ЕС ввести санкции против России за незаконное удержание украинских моряков

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Министр иностранных дел Дании призывает ЕС ввести санкции против РФ из-за агрессии в Азовском море и за незаконное удержание украинских моряков

Министр иностранных дел Дании призвал Европейский союз ввести санкции в отношении России из-за агрессии против Украины в Азовском море, — пишет Эмиль Гьердинг Нильсон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Андерс Самуэльсен планирует встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на этой неделе и посетить город Мариуполь.

«Я считаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России», — сообщил Самуэльсен в своем заявлении.

Напомним, Евросоюз планирует выпустить официальную дипломатическую ноту протеста “демарш” России из-за продолжающегося задержания 24 украинских моряков, захваченных во время инцидента в ноябре.

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Также сообщается, что европейские министры иностранных дел встретятся в четверг для обсуждения ситуации в Украине и других вопросов.