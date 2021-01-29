Провал голосования по Витренко не свидетельствует о расколе в провласной фракции, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Провал голосования по Витренко не свидетельствует о расколе в провласной фракции, - Кравчук (ВИДЕО) Провал голосования по Витренко не свидетельствует о расколе в провласной фракции, - Кравчук (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутатов партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в кулуарах Верховной Рады рассказала, стоит ли ожидать раскола в рядах ее фракции после того как часть депутатов провалила голосование по Витренко, а также как нардепы собираются решить вопрос с теми, кто отапливает дома с помощью электричества.

Кравчук убеждена, что кандидатура Витренко была отклонена депутатами в сессионном зале, в том числе и по причине повышения тарифов, которое некоторые депутаты по какой-то причине связывали с Витренко, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, нардеп упомянула о том, что у части народных депутатов были личные причини не голосовать по данной кандидатуре. Как подчеркнула Кравчук, эти причины личного толка и не связаны с вопросами энергетической отрасли.

Нардеп убеждена, что подобное голосование не свидетельствует о расколе во фракции, поскольку на этой сессионной неделе многие важные законы были проголосованы монобольшинством практически единогласно.

Нардеп отметила, что внутри фракции будет проведён анализ по результатам данного голосования. Но, по словам Кравчук, важно не допустить ухудшения ситуации в энергетической отрасли независимо от персоналий и результатов голосования.

Читайте: «Я думал у него есть гордость и второй попытки не будет», - Бондарь о повторном голосовании за Витренко (ВИДЕО)

«Есть ряд вопросов, которые необходимо решать. Это и энергоэффективность, и увеличение добычи газа, робота по последствиям повышения тарифов», — отметила Кравчук.

Депутат также рассказала о новом законопроекте, который предполагает выделение субсидий в связи с отменой льготного тарифа для собственников электрических котлов. По ее словам, на эти цели предполагается выделить порядка 1,4 млрд гривен.