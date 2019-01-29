Порошенко сообщил о решении баллотироваться на пост президента

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На форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Петр Порошенко сообщил о своем намерении повторно баллотироваться на пост президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении вновь баллотироваться на пост президента Украины. Об этом Порошенко сказал на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», информирует enovosty.com/news.

Петр Порошенко отметил, что чувство ответственности перед страной, прошлыми и будущими поколениями украинских граждан побуждают его принять решение о необходимости повторного баллотирования на пост президента страны.

Президент попросил у украинцев поддержки на то, чтобы продолжать имплементировать вектор европейской и евроатлантичексой интеграции, восстанавливать территориальную целостность, обеспечить порядок в стране и благополучие граждан.

По словам Порошенко, безопасность, порядок и благосостояние украинцев для него не менее важны, чем вера, язык и армия. Также он подчеркнул необходимость “возведения крепких стен и крыши над тем фундаментом, который был заложен на протяжении предыдущих пяти лет”.

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Во время форума Петр Порошенко также сообщил, что Украина должна подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году и получить План действий относительно членства в НАТО, потому что только ЕС и НАТО могут гарантировать национальную безопасность и государственную независимость Украины.