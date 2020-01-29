«Они были в шоке»: Экс-секретарь СНБО рассказал, как Трамп сорвал переговоры США и Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » "Они были в шоке": Экс-секретарь СНБО рассказал, как Трамп сорвал переговоры США и Украины "Они были в шоке": Экс-секретарь СНБО рассказал, как Трамп сорвал переговоры США и Украины

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Команду Зеленского охватил настоящий шок, когда Трамп решил заморозить военную помощь

Команду главы Украинского государства Владимира Зеленского охватил полный шок после информации о заморозке военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Такую информацию в интервью иностранному СМИ рассказал экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

Он рассказал о том, что тогда США и Украина формировали дорожную карту своего сотрудничества, и у них возникло большое количество вопросов. В том числе — экспорт «голубого топлива» из США на территорию Украины. Тогда сам Александр Данилюк с советником по национальной безопасности Америки Джоном Болтоном создавали официальные рамки для отношений между странами, информирует enovosty.com/news.

Но американская сторона внезапно сорвала официальные переговоры. Это произошло десятого июля, когда нужно было обсудить дорожную карту, и всплыл вопрос о расследовании в деле импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. После того как в это вмешался посол Соединенных Штатов а Евросоюзе Гордон Сондленд, Джон Болтон решил прекратить официальную встречу. Данилюк рассказал, что когда президент Владимир Зеленский узнал о том, что Вашингтон принял решение заморозить военную помощь для нашего государства, его охватила настоящая паника. Она был уверен в том, что речь идёт о какой-то ошибке. Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины лично отправил запрос в США, чтобы разъяснить этот вопрос, но не получил от них никаких пояснений.