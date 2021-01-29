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Качура отказывается устанавливать шпионское приложение, разработанное для фракции «Слуга народа» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Качура отказывается устанавливать шпионское приложение, разработанное для фракции «Слуга народа» (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура рассказал, почему считает небезопасным и не будет устанавливать новое мобильное приложение разработанное специально для его фракции, а также прокомментировал тайное голосование по Александру Дубинскому.

Нардеп с подозрением отнёсся к новому мобильному приложению, которое в обязательном порядке необходимо установить на свои мобильные телефоны всем членам фракции «Слуга народа», информирует enovosty.com/news.

«Некоторые мои коллеги называют приложение «Слуга народа» — шпионским. У меня есть подтверждение, что там есть алгоритм, который позволяет в этом приложении считывать определенную информацию. Я не буду делать предварительных выводов, но, себе такое приложение скачивать не буду», — заявил народный депутат.

Александр Качура подтвердил информацию о том, что его коллеги по фракции участвуют в тайном голосовании, которое в последствии решит судьбу нардепа Александра Дубинского как и возможность его дальнейшего пребывания по фракции «Слуга народа». На голосование вынесли три варианта решения по Дубинскому.

Нардеп выразил своё возмущение подобным форматом тайного голосования и подходом руководства фракции к решению подобных вопросов.

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Качура убеждён, что необходимо открыто высказывать свою позицию, обсуждать сложные моменты внутри фракции и открыто голосовать.

«Все надо делать открыто. То что сейчас происходит — это детский сад. Таких вещей не должно быть. Все должно быть открыто, только глаза в глаза можно принимать решения, аргументировать свою позицию, можно ругаться, выгонять, или принимать во фракцию. Но это надо делать открыто и прозрачно. А сейчас, это какой-то сюрреализм по отношению к парламентаризму и самой большой фракции в стране», — резюмировал Качура.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 263

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