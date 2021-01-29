Если Витренко уйдёт — прекрасно, новые имена появятся уже через пару дней, — Василевская-Смаглюк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Если Витренко уйдёт - прекрасно, новые имена появятся уже через пару дней, - Василевская-Смаглюк (ВИДЕО) Если Витренко уйдёт - прекрасно, новые имена появятся уже через пару дней, - Василевская-Смаглюк (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, почему не голосовала за кандидатуру Витренко и какие кандидатуры на его место активно обсуждаются во внутрипартийном чате партии «Слуга народа».

Василевская-Смаглюк отметила, что не голосовала за кандидатуру Витренко, поскольку не готова разделить с ним ответственность за ту ситуацию, которая происходит сейчас в энергетическом секторе, как и не готова пояснить суммы в платежах своих избирателей, которые приходят к ней на приём, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов о том, нет ли раскола в рядах фракции и как отнесётся Президент Зеленский к отказу части депутатов голосовать за его креатуру на должность Министра энергетики, нардеп ответила, что Президент всегда прислушивается к мнению фракции и аргументированным обоснованиям относительно того или иного назначения.

По ее словам, к сожалению, в прошлый раз, депутатам не удалось обсудить в Зеленским кандидатуру Витренко и свои аргументы против его назначения.

Василевская-Смаглюк убеждена, что возглавить Министерство энергетики должен человек с соответствующим бэкграундом и опытом работы в этой сфере. Сейчас фракция «Слуга народа» активно обсуждает несколько кандидатур на эту позицию. Кроме того, по мнению нардепа, важно пересмотреть сферу полномочий и самого Министерства энергетики.

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«Проблема заключается в том, что в подчинении Министерства энергетики не осталось ни одного предприятия. «Укрэнерго» — в подчинении у Кабмина, «Укргидроенерго» также «подтянуто» под Кабмин. Министерство сейчас — это стол, стул, министр и какие-от люди, которые возглавляют департаменты. Но они не руководят теми предприятиями, которые призваны формировать политику, увеличивать добычу, заниматься транспортировкой. Все эти предприятия в подчинении премьер-министра, а не министра энергетики. И это одна из системных проблем в этой отрасли, которые необходимо исправить»,- подчеркнула нардеп.