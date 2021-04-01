284 637 567 — это не номер телефона, а зарплата Витренко в НАК «Нафтогаз Украины» за полгода 2020 года

Главная » Последние новости » Политические новости » 284 637 567 - это не номер телефона, а зарплата Витренко в НАК "Нафтогаз Украины" за полгода 2020 года 284 637 567 - это не номер телефона, а зарплата Витренко в НАК "Нафтогаз Украины" за полгода 2020 года

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Декларация о доходах и активах за 2020 год исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко впечатляет цифрами ежемесячной зарплаты в Нафтогазе, которая составляла более 43 млн грн в месяц.

Как передают Экономические новости, об этом говорится в декларации Витренко, опубликованной на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Витренко, будучи на посту исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины», за прошлый год заработал порядка 284 637 567 грн. И это сумма — только за шесть с половиной месяцев работы в этой госмонополии. Ровно столько он проработал там на посту исполнительного директора в 2020 году.

Но не зарплатой единой может похвастается Юрий Юрьевич. Так, в графе «другие дополнительные блага» чиновник указал 1,4 млн грн гонораров от ПАО «Укрнафта». Напомним, там Витренко был главой правления.

Кроме того у Витренко получил 1,2 млн грн по процентам от депозитов в банках, а также облигаций внутреннего Государственного займа на сумму 148,4 млн грн.

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На банковских счетах у нынешнего и.о Министра энергетики находится около 899 тыс грн. Есть сбережения в валюте — 2,95 млн долларов и 13 тыс. евро.

Кроме того, Витренко владеет ОВГЗ на сумму 148,4 млн грн. На счетах в банке у него хранится почти 899 тыс грн, 2,95 млн долларов и 13 тыс. евро.

У супруги Юрия Юрьевича, Ирины Витренко-Шафрановой находится 3,7 млн долларов, 222 тыс. евро и 42 тыс. фунтов стерлингов.

Также, жена Витренко владеет тремя элитными автомобилями: Tesla Model X, Wolkswagen Golf Plus и Land Rover Range Rover Evoque.