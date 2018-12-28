ВСУ: Кадровой службе военного духовенства удалось обеспечить проведение 4883 ротаций священнослужителей

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Исполняющий обязанности начальника Отдела взаимодействия с военными капелланами Центра МПЗ ВС Украины Алексей Терещук сообщил об успешной ротации священнослужителей на волонтерских началах

О важности, задачах и перспективах развития службы военного духовенства в Вооруженных Силах Украины сегодня в Пресс-центре Министерства обороны Украины рассказал временно исполняющий обязанности начальника Отдела взаимодействия с военными капелланами Центра МПЗ ВС Украины Центра морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины подполковник Алексей Терещук, информирует enovosty.com/news.

По словам подполковника Алексея Терещука, с первых дней боевых действий на Востоке Украины, в условиях чрезвычайных морально-психологических и физических нагрузок, украинские военнослужащие нуждались в духовной поддержке.

Учитывая это, руководящим составом Вооруженных Сил Украины при сотрудничестве с религиозными организациями были безотлагательно приняты меры по привлечению священнослужителей на волонтерских началах и начата работа по созданию кадровой службы военного духовенства.

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В июля 2014 года при штабе АТО заработала первая часовня с капелланом Украинской Греко-Католической Церкви отцом Андреем Зелинским, а на конец 2014 года подавляющее большинство военных частей, выполнявших боевые задачи в зоне антитеррористической операции, уже имели на волонтерских началах своих духовных наставников.

По состоянию на конец 2018 года, благодаря тесному сотрудничеству с религиозными организациями удалось обеспечить проведение 4883 ротаций священнослужителей на волонтерских началах, которые осуществляли и осуществляют пастырскую опеку, моральную и духовную поддержку военнослужащих во время несения службы.