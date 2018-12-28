В Украине появится литовско-польско-украинская воинская часть
Польша, Литва и Украина создали бригаду, а вскоре появится новая воинская часть имени Гетмана Острожского
Принятый в начале этого месяца в ВРУ закон о создании совместно с Литвой и Польшей воинской части им. гетмана Константина Острожского уже подписал президентом Петром Порошенко. В пресс-службе главы государства сообщили о том, что этот документ меняет преамбулы основного Соглашения, которые дают совместной воинской части имя гетмана Константина Острожского, информирует enovosty.com/news.
Отметим, два года назад Украина с Польшей и Литвой начали работу многонациональной бригады ЛитПолУкрбриг. В новой совместно военной части будут служить 545 военных от Украины, 3,5 тысяч поляков,и до 350 военных из Литвы. Командир ЛитПолУкрбриг — полковник Зенон Бжушко. В Минобороны довольны новым военным образованием и подчеркивали том, что оно работает натовским стандартам.