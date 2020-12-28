«В день расстрелов на Майдане они долго беседовали наедине»: ФСБ вывезли Януковича, — Москаль

Главная » Последние новости » Политические новости » "В день расстрелов на Майдане они долго беседовали наедине": ФСБ вывезли Януковича, - Москаль "В день расстрелов на Майдане они долго беседовали наедине": ФСБ вывезли Януковича, - Москаль

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Если генерал ФСБ был в Киеве, значит, там могли быть и другие его работники

ФСБ вывозила Януковича из Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник ГУ МВД Украины в Крыму, бывший губернатор Закарпатской области, депутат Верховной рады нескольких созывов генерал Геннадий Москаль.

По его словам, руководитель 5-й Службы (Служба оперативной информации и международных связей — ред.) ФСБ России Сергей Беседа накануне гибели активистов на Майдане приезжал к беглому президенту Украины Виктору Януковичу. Они с экс-президентом провели два часа наедине:»Он что, один приехал? После этого Януковича вывезли в Крым. Явно этим занималась ФСБ». , информирует enovosty.com/news.

Напомним, Виктор Янукович покинул Киев 21 февраля, но подготовка к побегу началась еще раньше. За пару дней до этого в «Межигорье» начали собирать вещи.

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