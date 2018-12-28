ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

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Сегодня, 28 декабря, Европейский союз принял решение продлить экономические санкции против России. Это решение было опубликовано в Официальном журнале.

Согласно законодательству Европейского союза документ, который был утвержден, вступает в силу на следующий день после его опубликования. Это значит, что завтра, 29 декабря, это постановление официально начинает действовать, информирует enovosty.com/news.

Подчеркивается, что в этом документе указали сроки санкционных запретов. Они будут продлены до конца июля следующего года. Санкции касаются таких секторов — финансового, оборонного, энергетического. Также они распространяются на товары двойного назначения.

Уточним, что решение о продлении санкций против Российской Федерации было принято 13 декабря 2018 года во время саммита ЕС, который проходил в Брюсселе.