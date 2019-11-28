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Война за чернозем: Как избежать фатального дерибана земли в Украине? (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Война за чернозем: Как избежать фатального дерибана земли в Украине? (ВИДЕО)
 
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Запрет покупки земли для иностранцев, ужесточение правил игры для физических и юридических лиц, а также 10-летний мораторий на изменения целевого назначения с/х земель — новые правки в законопроекте №2178-10 о рынке земли, которые предложили народные депутаты от партии «Слуга народа» на пресс-конференции в Киеве.

Народные депутаты, предлагают кардинально пересмотреть законопроект 2178-10 об открытии рынка земли , который был проголосован в первом чтении Верховной Радой Украины. , информирует enovosty.com/news.

Нардепы предлагают ко второму чтению внести ряд правок, которые позволят обезопасить рынок земли от спекулятивных манипуляций и защитят малые и средние отечественные фермерские хозяйства.

В частности, депутаты выступили против концентрации в одних руках 200 гектаров земли. Игорь Фрис предлагает установить предельные площади земель в одних руках, в том числе через связанных лиц: 100 гектаров – в пределах ОТГ, 300 гектаров – в пределах одной области и 600 гектаров – по всей стране.

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В свою очередь, Александр Дубинский отметил, что «крупные латифундисты и дальше продолжат существовать в нашей стране. Но они смогут только арендовать эту землю у собственников. Мы хотим создать рынок, чтобы люди у которых есть земля могли ею распоряжаться, понемногу создавая малые и средние фермерские хозяйства. Которые позволят установить монополию фермерства в нашей стране. А уже потом создавать условия для концентрации больших участков в одних руках».

Народные депутаты также коснулись правки относительно ограничения доступа иностранцев к покупке земли. Нардепы предлагают ко второму чтению внести правку к законопроекту, согласно которой необходимо запретить иностранным гражданам доступ к рынку земли сроком на пять лет. Причём этот термин, по их мнению, не будет зависеть ни от даты референдума, ни от решений, которые будут на нем приняты.

Народный депутат Юлия Яцык, выступила с более жесткой инициативой и предложила ряд ограничений для украинских граждан при покупке земли, а именно: покупать землю с/х назначения только гражданам, у которых есть профильное аграрное образование, либо опыт работы в данной отрасли — не менее трёх лет.

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Также нардеп внесла ряд предложений и для юридических лиц желающих купить украинскую землю. Для юрлиц она предлагает такие ограничения: юррегистрация по месту расположения земельного участка, работа в сфере сельского хозяйства на этой территории не менее трех лет и общий объем работ или с\х продукции – не менее 50% от валового товарооборота предприятия.

Нардеп убеждена, что именно такие жесткие условия необходимы на стадии формирования рынка земли.

Вместе с тем, Александр Дубинский выразил крайнюю обеспокоенность степенью коррупции, которая процветает в Госгеокадастре, регистрационных службах, облземах, а также службах, которые занимаются землеустройством в Киеве и областях.

«Мы можем говорить об урегулировании законодательной базы, открытии рынка земли, но Кабмин не сделал абсолютно ничего, чтобы очистить Госгеокадастр и другие структуры от «смотрящих» и взяток. Сегодня фермеры, которые арендуют землю, платят 500 долларов взятки за право аренды. Активно используется схема с, так называемыми, участниками боевых действий, когда собираются паспорта и по 500 долларов передаются для получения двух гектаров земли. После чего они передаются фермерским хозяйствам в долгосрочную аренду уже на несколько сотен гектаров. Так по 2 гектара собрали и 500 гектаров передали фермерам, которые впоследствии получают право на выкуп этой земли из государственного банка. К сожалению, Кабинет министров абсолютно ничего не делает чтобы ликвидировать эту коррупционную систему. А, мы открываем рынок земли и «одеваем» его на коррупционную систему», заявил А.Дубинский.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла за основу закон о введении в Украине рынка земли. Данный закон вызвал неоднозначную реакцию общества. В зале Верховной Рады обсуждение данного законопроекта проходило с блокированием трибуны и критикой правящей партии со стороны оппозиции.

Закон поддержали 240 нардепов — 227 «Слуг народа» и 13 внефракционных депутатов. Против — 52, воздержались — 57, еще 16 народных избранников -вообще не голосовали.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 202

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