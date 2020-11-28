«Такой драки я не помню вообще»: Арестович рассказал об истерике россиян на переговорах по Донбассу

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Советник делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о последнем заседании ТКГ. По его словам, россияне вели разговор на повышенных тонах.

«Заседание только закончилось. Я сразу оттуда – к вам. Что там произошло, по моей личной оценке – я подчеркиваю, личной, у меня сложилось полное впечатление, что россияне хотят полностью выбить Минские соглашения и «нормандский формат», как жанр, чтобы его не существовало. Такой драки я не помню вообще, ни за ту историю 6 лет, ни за те 6-7 лет, в которых я участвовал. Это если брать подгруппы и общие заседания», — говорит Арестович, информирует enovosty.com/news.

По его словам, началось все с того, что Леонид Кравчук заявил решительный протест по поводу гибели нашего солдата от пули российского снайпера. Кравчук потребовал вмешательства СММ ОБСЕ в расследование, а от российской стороны – провести расследование и наказать виновных в этом убийстве.

«Все сразу прыгает на повышенные тона. Оно так и планировалось, видимо. И начинается примерно такое: «Украина, подтвердите письменно, что вы выходите из Минских соглашений, заявите это прямо сейчас. Вы готовы к эскалации, вы готовы ко всем последствиям?». И так далее», — рассказывает Арестович.

Украинская сторона ответила, что комплекс Минских соглашений — это много документов, а не только комплекс мер от 12 февраля 2015 года. Рамочным для Украины является «нормандский формат» на высшем уровне и Минские соглашения, заключенные в рамках его деятельности. Он начал работать летом 2014 года. Крайними являются «парижские договоренности» от 9 декабря 2019 года.

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«Кто-то окажется виноватым за их невыполнение или частичное выполнение. Мы знаем, кто, потому что Франция и Германия за нас, США – неофициально за нас, Британия – неофициально за нас. И как бы вы не оказались одни против нас пятерых-шестерых. А к этому все и идет, потому что официальные заявления МИД Франции и Германии были на прошлой неделе», — рассказывает он.

Украинская сторона задала россиянам вопрос.

«И мы не понимаем, — говорим мы, — Владимир Владимирович (Путин — ред.) не может добиться от своей вертикали, чтобы она работала?» Он же поставил подпись под этими соглашениями. Он же взял на себя лично, как глава государства, и на всю Российскую Федерацию ответственность за выполнение этих соглашений. Они выполнены, даже при самом позитивном натягивании, только частично. Франция и Германия засвидетельствовали, что Украина делает сильные шаги для их выполнения, и ведет себя ответственно. А они ведут себя, как у нас часто «зрадныки» в Facebook: крик, шум, гам и никакого толку», — сказал Арестович.

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Он добавил, что сейчас россияне засыпают эфиры сообщениями о том, что Украина выходит из Минских соглашений.

«Но это еще полбеды. К этому мы привыкли. При том, что я не сомневаюсь, что они в ближайшее время будут качать эту тему, попытаются, с одной стороны, провалить ее на нижний уровень – разговаривайте, мол, с ОРДЛО. Они всегда так делают. Одновременно они, наверное, будут пытаться поднимать все это и выше», — прогнозирует советник делегации по информационной политике в ТКГ.