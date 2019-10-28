Турборежим «слуг народа» может лишить Украину ГТС, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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На этой неделе парламент в турборежиме планирует принять закон, который позволит государству отказаться от управления своей газотранспортной системой (ГТС),передав ее в управление транснациональным корпорациям вместе с 3 млрд долларов ежегодного дохода. Об этом сегодня заявила лидер партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко, по окончании Согласительного совета руководителей парламентских фракций и комитетов при Верховной Раде Украины.

По словам Ю.Тимошенко, В Украине планируется повышение в три с половиной раза стоимости транспортировки газа. Данное повышение будет заложено в тарифы украинцев. После чего власть спокойно передаст в управление украинскую ГТС транснациональным корпорациям, информирует enovosty.com/news.

«Управление — это по сути, приватизация без денег. Они (транснациональные корпорации — прим. ред.) заберут нашу собственность и будут ею управлять. И что интересно, в законе сказано, что страна не может влиять на управление своей же собственностью. Это абсурд!», — возмутилась лидер фракции «Батьківщина».

На этой пленарной неделе предстоит борьба за внесение правок в данный законопроект с тем, чтобы запретить приватизацию, продажу, концессию нашей ГТС и сохранить за Украиной ее право и дальше оставаться в числе наиболее влиятельных игроков на европейском энергетическом рынке, — подчеркнула нардеп.

«Любые манипуляции вокруг нашей стратегической собственности — передача в концессию, в аренду или в управление третьими лицами — недопустимы. Мы не дадим нашу ГТС забрать у Украины», — отметила лидер партии.

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Напомним, на прошлой пленарной неделе Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала за основу законопроект о создании независимого оператора ГТС, что позволит украинской стороне усилить переговорную позицию относительно заключения контракта на транспортировку газа с России на 10 лет.

За данный проект закона проголосовало 286 народных депутата.

Также в соответсвии с законом Украины «О рынке природного газа» предусмотрено внесение изменений в законодательные акты с тем, чтобы обеспечить независимое функционирование оператора ГТС по, так называемой, модели ISO.

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