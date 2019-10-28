Стратегические объекты Украины уходят с молотка, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Впервые за 28 лет независимости Украины, парламент и президент дали зеленый свет на продажу всех стратегических объектов, находящихся в государственной собственности. Об этом заявила сегодня лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, по окончании Согласительного совета руководителей парламентских фракций и комитетов при Верховной Раде Украины.

По ее словам, 17 октября президентом Украины был подписан закон 145-9, который снимает ограничения на продажу абсолютно всех стратегических объектов находящихся в государственной собственности, информирует enovosty.com/news.

К примеру, на торги будут выставлены 124 объекта оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающие обороноспособность нашей страны. Продажа этих важнейших объектов обескровит нашу армию в период войны, — убеждена Ю.Тимошенко.

Также, под действие закона подпадают и научно-исследовательские институты, включая Академию наук Украины. Все эти объекты будут распроданы исключительно как объекты недвижимости и прилегающие к ним земельные участки, интеллектуальная собственность при этом учтена не будет, — подчеркнула Ю.Тимошенко.

«Не остаётся ни одного объекта, который бы не подлежал продаже.

Мы единственная страна в мире, которая готова распродать себя полностью. Даже супер развитые страны, такие как: Германия, Великобритания, США и др., оставляют за государством право собственности над порядка 25% важнейших стратегических объектов. Это каркас и основа сохранения, национальной безопасности любого государства. Мы в шоке, что президент подписал этот закон, а не воспользовался правом вето», — добавла лидер партии «Батьківщина».

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