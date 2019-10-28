Позиция Украины относительно бойкота заседаний ПАСЕ является правильной, — Мусиенко

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С вопросом относительно необходимости возвращения украинской делегации в ПАСЕ «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко, информирует enovosty.com/news.

Александр Мусиенко сообщает, что пока в ПАСЕ присутствует российская делегация, украинской парламентской делегации стоит бойкотировать заседания этой организации.

«Хочу напомнить, что в соответствии с Уставом Совета Европы, членом этой организации не может быть страна, которая не придерживается основополагающих прав и свобод человека. Как установлено, в частности большим количеством резолюций ПАСЕ, Россия систематически нарушает нормы международного права и права человека в аннексированном Крыму и оккупированной части Донбасса. Следовательно, до момента прекращения оккупации части территории Украины, делегация РФ не может участвовать в деятельности ПАСЕ.

Именно поэтому позиция Украины относительно бойкота заседаний ПАСЕ, пока там присутствует российская делегация, является правильной. Нужно защищать свои интересы и показывать силу на дипломатической и международной арене», — сообщает эксперт

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