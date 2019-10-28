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Миллиард гривен будет выплачен шахтерам немедленно, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Миллиард гривен будет выплачен шахтерам немедленно, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 
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Завтра, депутаты Верховной Рады Украины планируют проголосовать изменения в бюджет 2019 года. Данные изменения предусматривают погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.

Как только законопроект получит одобрение в ВР, деньги будут выплачены немедленно. Об этом сегодня заявила Ирина Верещук, депутат от партии «Слуга народа» на брифинге в понедельник в Киеве, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, изменения в бюджет 2019 предусматривают увеличение выплат для СБУ, ВСУ, МВД, секретариата Кабмина и т.д.

Деньги на дополнительный выплаты планируют направить за счет урезания некоторых других бюджетных программ. В частности, 800 млн грн будут изъяты из бюджетной программы фонда президента Украины по поддержке образовательных программ для молодежи.

Вместе с тем, дополнительные средства будут изъяты из программы «Государственная поддержка животноводства по сохранению и переработке сельскохозяйственной продукции», а также из бюджетной программы сельхозпроизводителей.

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По словам И.Верещук, эти средства не были использованы по данным бюджетным программам АПК (540 и 200 млн грн., — соответственно) и будут перераспределены в изменённом бюджете на 2019 год, добавила нардеп.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 103

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