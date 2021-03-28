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«Слуга народа» предложил ограничить права украинцев, которые отказались от вакцинации

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слуга народа» предложил ограничить права украинцев, которые отказались от вакцинации
 
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Гражданам Украины, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, необходимо запретить посещать все общественные места, включая вузы и школы, заявил нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин.

Об этом он сообщил в Фейсбук информируют Экономические новости.

Нардеп, убеждён, что те украинцы, которые отказываются от вакцинации должны быть лишены возможности свободно перемещаться и посещать общественные места, такие как: кинотеатры, рестораны, спортивные клубы и т.д.

По мнению народного депутата, такие украинцы представляют реальную угрозу для здоровья других людей. Именно по этой причине, по мнению Гурина, мобильность таких граждан необходимо максимально ограничить.

Гурин уточнил, что подобные жёсткие меры необходимо ввести только тогда, когда государство сможет обеспечить доступными вакцинами все население страны.

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Напомним, ранее Гурин предлагал уволить тех медицинских работников, которые отказались от вакцинации.

«Слуга народа» предложил ограничить права украинцев, которые отказались от вакцинации


Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 1007

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