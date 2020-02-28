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Трамп и Борис Джонсон. Стало известно о важных гостях «на пороге» Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » Трамп и Борис Джонсон. Стало известно о важных гостях "на пороге" Украины
 
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Американский президент Дональд Трамп может посетить Украину уже этой весной

Глава Белого дома Дональд Трамп может приехать в Украину уже в этой мае. Об этом сообщили источники авторитетного американского издания. Так, американский лидера может оказаться в Киеве уже 8 мая, посетив торжественную церемонию, посвященную 75-летию окончания Второй мировой войны, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, информируют источники, в Украину приехать может и британский премьер Борис Джонсон. Последний может приехать не только в Украину, но и в Россию.

В СМИ рассказали о том, что украинское правительство сейчас активно работает для того, чтобы представить церемонию в Украине как максимально приемлемую возможность почтить память о военных страданиях, не рискую одобрить агрессию России.

Чиновники в Украине напоминают Соединенным Штатам Америки и Великобритании, что пять лет назад, во время церемонии по случаю 70-летия окончания войны, в Киеве отвернулись от российского и советского стиля отмечать «сталинскую победу над нацизмом». Именно потому, по информации источника, Киеве хочет, чтобы важные иностранные гости приняли участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Украине. Точные даты и имена гостей будут точно известны уже в ближайшее время.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 355

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