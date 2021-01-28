«Я думал у него есть гордость и второй попытки не будет», — Бондарь о повторном голосовании за Витренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Михаил Бондарь рассказал, почему парламент во второй раз отклонил кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики и вице-премьера.

Бондарь убеждён, что большинство депутатов приняли взвешенное решение и не проголосовали за назначение Витренко на пост Министра энергетики, поскольку данная кандидатура достаточно противоречива и неоднозначна, информирует enovosty.com/news.

Так, по мнению нардепа, больше всего вопросов возникло к Витренко в связи с огромной премией, которую он не захотел оставить в бюджете страны и настоял на выплате ему 4 млн долларов США.

Бондарь убеждён, что ещё одним веским аргументом не поддерживать кандидатуру Витренко на посту вице-премьера является его профнепригодность. Поскольку Витренко прекрасно ориентируется только в энергетической сфере, но абсолютно некомпетентен в других отраслях, что делает нецелесообразным и малоэффективным его пребывание на посту вице-премьера.

На вопрос журналистов о достижениях Юрия Витренко в вопросах урегулирования цен на газ, Бондарь отметил: «в данном случае — это не только его робота, тут работа в целом и предыдущих Кабминов и экспортной среды, когда на базе Комитета собирались и обсуждали все сложные вопросы и доносили до руководства страны, требуя принять соотвествующие решения. Это была командная игра, а не только одного Витренко», — заявил нардеп.

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Бондарь выразил сомнение относительно повторной подачи в зал Парламента кандидатуры Витренко.

«Я думал у него есть гордость и уже после первого раза не будет попытки номер два, но попытка номер два всё-таки была. Поэтому не знаю будет ли попытки номер три и четыре. Есть какая-то этика и если тебя не хотят видеть на этом посту, зачем рваться и пробовать повторно туда войти», — подытожил народный депутат.

Напомним, что депутаты Верховной Рады поддержали назначение Юрия Витренко 204 голосами из 226 необходимых.

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Это вторая попытка Верховной Рады назначить Юрия Витренко главой Министерства энергетики.