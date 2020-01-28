Украина введет безвиз для британцев. В СМИ поделились деталями

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31 января Киев выдаст указ, которым введет безвизовый режим для Великобритании, которая отделится от ЕС

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 31 января намерен подписать указ, которым будет введен безвизовый режим для жителей Великобритании. Как сообщили в СМИ, возобновление безвизового режима для Британии после Brexit, будет действовать только на протяжении года. Но это — для начала, информирует enovosty.com/news.

В статье говорится о том, что безвиз для жителей Великобритании действовал с 2005 года, но перестанет работать с первого февраля, когда Британия перестанет быть частью Европейского союза. Сообщается, что о решении украинского президента пока что не объявили, но его уже приняли окончательно. Отмечается, что об этом уже пару раз говорили должностные лица Британии на различных уровнях. А если принять во внимание, что Брексит должен состоятся на днях, это решение измениться уже не должно.

Это решение очень важно, так как от указа зависит комфорт британских путешественников. Чтобы они не пострадали, Владимир Зеленский должен сразу в день принятия Brexit подписать указ о введении безвизового режима на один год. Продлить его можно будет, но его невозможно сделать бесконечным.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова занять место Великобритании, покушаясь на «вакантное» место в Европейской союзе. Дерзкое предложение главы государства активно обсуждалось украинцами.

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