Стокгольмский суд выиграли иностранные юристы за баснословные деньги, а не Витренко, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Стокгольмский суд выиграли иностранные юристы за баснословные деньги, а не Витренко, - Верещук (ВИДЕО) Стокгольмский суд выиграли иностранные юристы за баснословные деньги, а не Витренко, - Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады рассказала о том, почему не будет голосовать за кандидатуру Юрия Витренко, какую астрономическую сумму получили иностранные юристы нанятые Витренко за победу в Стокгольмском суде, а также, грозит ли исключение из фракции «Слуга народа» тем нардепам, которые не будут голосовать за кандидатуру Юрия Витренко.

Ирина Верещук заявила, что относительно кандидатуры Юрия Витренко у неё по прежнему остались неразрешенные вопросы, которые не позволяют ей отдать свой голос за его кандидатуру. По словам нардепа, премия в 4 млн долларов чиновнику в бедной стране в период экономического кризиса не просто недопустима, но и аморальна, информирует enovosty.com/news.

«Все вопросы, которые у меня были перед первым нашим голосованием, к сожалению, остались. Четыре миллиона долларов, которые мы просили, требовали, предлагали господину Витренко оставить в государственном бюджете, все таки попадут в его карман. В такой бедной стране, такие огромные премиальные даже с морально-этической точки зрения неприемлемы», — подчеркнула Верещук.

Кроме того, нардеп обратила внимание на тот факт, что Витренко и НАК «Нафтогаз» наняли иностранных юристов для работы в период судебных разбирательств в Стокгольме. В итоге, Украина заплатила за работу юридических фирм порядка 1 млрд 200 млн грн.

В свою очередь Верещук задается вопросом, а так ли гениален менеджер и управленец Витренко, если по сути суд выиграли многочисленные зарубежные юристы, которые оплачивались страной Украина.

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Верещук сомневается, что победа которую присвоил себе Витренко и за которую получил баснословные премиальные, принадлежит ему одному, поскольку огромная команда иностранных юридических фирм работала в этом судебном процессе добившись победы.

«Знаю, что он опытный профессионал, знаю его возможности и бэкграунд и возможно хотела бы за него проголосовать. И я поинтересовалась, а действительно ли он настолько причастен и его роль настолько важна в данном случае, чтобы такие премиальные получить. Я поинтересовалась, сколько получили юристы, которых наняла страна Украина, НАК «Нафтогаз» и Витренко. Так вот, иностранные юристы получили в совокупности 1 млрд 200 млн грн. Так у меня вопрос, при чем тут такие премиальные Витренко? Где этот мега профессионализм менеджеров Нафтогаза?», — заявила нардеп.

На вопрос журналистов, грозит ли исключение из фракции «Слуга народа» тем нардепам, которые не будут голосовать за Юрия Витренко, Ирина Верещук ответила отрицательно.

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