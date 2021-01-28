Рада забрала у СБУ возможность «кошмарить бизнес» и аннулировала налоговую полицию (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Рада забрала у СБУ возможность «кошмарить бизнес» и аннулировала налоговую полицию (ВИДЕО) Рада забрала у СБУ возможность «кошмарить бизнес» и аннулировала налоговую полицию (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Леся Василенко в кулуарах Верховной Рады рассказала, как будет функционировать вновь созданное Бюро экономической безопасности, какие структуры лишатся контроля, надзора и наказания бизнеса в связи с созданием нового органа, и чего ждать отечественному бизнесу в ближайшей перспективе.

По мнению Василенко вновь созданный правоохранительный орган будет иметь аналитические и правоохранительные функции. В свою очередь аннулируется налоговая полиция, а у СБУ забирают функцию экономического расследования, информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждена, что через частые злоупотребления СБУ и налоговой полиции, бизнес не мог нормально функционировать, а инвесторы опасались вкладывать деньги в украинскую экономику. Маски шоу, выбитые двери, вымогательство и взятки, по мнению нардепа, должны остаться в прошлом.

Василенко убеждена, что Бюро экономической безопасности будет скорее исполнять сервисную функцию нежели карательную.

«На протяжении полугода бюро должно начать свою роботу. Конкурсная комиссия должна отобрать руководителей бюро. В целом, в состав этого органа, с учетом структурных подразделений и территориальных подразделений, войдёт порядка 4 тысячи человек», — отметила нардеп.

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Василенко подчеркнула, что согласно нового закона в течении полугода СБУ, национальная полиция должны передать свои полномочия относительно контроля за работой бизнеса вновь созданному органу. Налоговая полиция, согласно данного документа — аннулируется.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон «О Бюро экономической безопасности», № 3087-д.

Бюро экономической безопасности объединит подразделения всех правоохранительных органов и сосредоточит своё внимание на аналитической работе, что позволит снизить давление на бизнес.

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