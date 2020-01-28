Наша задача сейчас — создать городскую Украину без вождя, — Портников

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Наша задача сейчас — создать городскую Украину, Украину культуры и науки.

Украину нужно срочно избавить от вождя, а закон о «дезинформации» может стать приговором для нынешней власти. Такими мыслями поделился известный украинский журналист Виталий Портников на лекции в рамках проекта «Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность», информирует enovosty.com/news.

Виталий Портников рассказал о том, что закон Бородянского в Украине вовсе не поддерживается журналистами:

«Журналистская общественность единодушно выступает против законопроекта, предложенного командой Владимира Зеленского. Я не видел ни одного слова поддержки нигде, и его и не будет. Если же окажется, что мы не сможем противостоять, и такие законы будут приняты, их судьба будет такой же, как и законов времен диктатуры Виктора Януковича. Это будет приговор нынешней власти. Это не значит, что она исчезнет завтра, но в день, когда она исчезнет — исчезнут и те законы, которые она будет принимать, чтобы помочь себе создать теплую ванну. Хотя в современном мире невозможно создать теплую ванну путем принятия законов. Это даже в какой-то момент поняли советские коммунисты, когда осознали, что большинство информации люди получали не из программы «Время», а по каким-то западным радиоголосам. Почему в 2020 году, во времена интернета, надо объяснять это взрослым людям? — задается вопросом Портников.

Также политический обозреватель уверен в том, что Украину нужно как можно скорее избавить от вождя:

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«Я всегда говорил, что до того момента, пока в Украине будут президентские общенародные выборы, она будет оставаться тяжело больным государством. Украина должна стать парламентской республикой, а президент должен избираться парламентом с ограниченными функциями, такими как презентация страны на международных конференциях или форумах, вручение грамот…»

Также Портников назвал еще одну огромную важную задачу для нашей страны:

«Наша задача сейчас — создать городскую Украину, Украину культуры и науки. Украину городского украинского языка для Киева, Одессы, Харькова, Донецка Днепра… Если мы с этой задачей не справимся — значит и государства мы не получим», — высказал мнение журналист.

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