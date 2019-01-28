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Летчики ВСУ провели масштабные учения над Азовским морем (видео)

Главная » Последние новости » Политические новости » Летчики ВСУ провели масштабные учения над Азовским морем (видео)
 
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ВСУ провели учения ударных самолетов в тумане над льдом на Азове. Военные летчики с задачей справились и получили оценку «готовы к выполнению задач по назначению».

ВСУ провели учения ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-Морских Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС, — сообщает штаб ООС на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

В ходе проверки готовности были отработаны поставленные задачи. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялось с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове. Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было осуществлено согласно нормативному времени.

Военные летчики, военные моряки и моряки ГНСУ с задачей справились и получили оценку «готовы к выполнению задач по назначению».

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Автор: Оксана Ельченко
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