Кравчук верит в благоприятный исход сегодняшнего голосования по Витренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Кравчук верит в благоприятный исход сегодняшнего голосования по Витренко (ВИДЕО) Кравчук верит в благоприятный исход сегодняшнего голосования по Витренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в кулуарах Верховной Рады выразила осторожный оптимизм и надежду на благоприятный исход сегодняшнего голосования по кандидатуре Юрия Витренко.

Кравчук убеждена, что в такой сложный период, когда кризис в энергетический отрасли обострился, кандидатура Юрия Витренко как никогда актуальна прежде всего, потому что он независим и не связан обязательствами с бизнес-структурами работающими в энергетической отрасли, информирует enovosty.com/news.

«Наш энергетический рынок разбалансирован, очень много игроков и их интересов на этом рынке. Поэтому должен быть очень сильный менеджер, который будет равноудалён и не будет иметь даже намёка на связь с бизнес группами», — отметила Кравчук.

На вопрос журналистов, удалось ли получить голоса нардепов от депутатских групп «Довіра» і «За майбутнє», поскольку именно эти парламентские группы всегда готовы поддержать и предоставляют недостающие голоса монобольшинству по ключевым голосованиям, Кравчук прямо не ответила, отметив лишь, что результаты голосования по Витренко можно будет в скором времени увидеть на табло в сессионном зале.

Кроме того, депутатами был заслушан отчёт НКРЕКП, который получил весьма нелестную оценку Кравчук. По ее мнению, данный документ крайне сложен для понимания и изучения. Кравчук, в свою очередь, выразила надежду, что руководству НКРЕКП необходимо готовить отчеты на более доступном для нардепов языке, которые они смогут понять.

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«Честно говоря, этот отчёт был озвучен очень непонятным языком. И я думаю, что люди, которые просто слушали этот отчёт, ничего не поняли. Я думаю, что надо научиться переводить отчёты с языка бюрократов на человеческую», — отметила нардеп.

На вопрос журналистов, какие дальнейшие шаги будут предприняты Парламентом в связи со сложившейся ситуацией на энергетическом рынке и своеволием облгазов, нардеп отметила, что сейчас идут проверки облгазов, в том числе и Антимонопольным комитетом Украины.

Кравчук отметила, что планируется принять закон, который позволит НКРЕКП вводить временные администрации в облгазы, которые не выполняют условия лицензии.

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