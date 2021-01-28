Качура ожидает 20 тысяч ФОПов под стенами Верховной Радой (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Качура ожидает 20 тысяч ФОПов под стенами Верховной Радой (ВИДЕО) Качура ожидает 20 тысяч ФОПов под стенами Верховной Радой (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура убеждён, что проблемы и требования ФОПов нельзя игнорировать, поскольку нынешнее снижение протестных движений обманчиво. В случае, если власть продолжит замалчивать проблему, уже завтра недовольство малого бизнеса может вылиться в многотысячные акции протеста под стенами Верховной Рады.

Качура убеждён, что нынешнее затишье в протестном движении — затишье перед бурей. Нардеп убеждён, что отстрочка фискализации — это не решение проблемы, поскольку люди вышли на протест с вполне конкретными требованиями отмены фискализации как таковой, информирует enovosty.com/news.

«Этот вопрос нельзя замалчивать, потому что сейчас, например, нет 10 -20 тысяч ФОПов под Верховной Радой, а завтра они будут. Эта отсрочка не решает проблему. Кого-то это успокоило, а кого-то нет. Отсрочка — это не решение вопроса, потому что ФОПы выходили не за отсрочку, а за полную отмену фискализации», — уверен Качура.

Кроме того, нардеп выразил некоторое удивление в связи с тем, что он не был включён в рабочую группу при Офисе Президента Украины, которая занимается вопросами ФОПов несмотря на то, что именно Качура является автором двух законопроектов, которые были разработаны исходя из требований выдвинутых во время протестов представителей малого бизнеса.

Более того, Качура анонсировал готовность посетить представителей протестного движения на Майдане с тем, чтобы лучше понять проблематику и, возможно, выработать дальнейшую стратегию по взаимодействию с ними.

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