ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

27.12.2018 г.
17:53СБУ блокировала деятельность агентурной сети российской военной разведки
16:23ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)
15:04Новый фронт пропаганды Кремля: российские ресурсы выводят на передовую профессиональных зомби , - Злой Одессит
13:09Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова и закончиться распадом РФ, - мнение
13:05Год умеренных перемен и работы: Итоги и прогнозы от Олега Пономаря
12:49Язык, дипломатия, спорт, экономика: Главные победы Украины в 2018 году
12:13Военное положение: Стало известно, что Украина получила от НАТО
Все политические новости

Аналитика

27.12.2018169

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Уходящий год политической жизни Украины был богатым на события. В непростой период продолжающейся агрессии со стороны России, сложной экономической ситуации, ...
26.12.2018575

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Президент Украины Петр Порошенко заявил об окончании военного положения в регионах Украины, эксперты предупреждают о грядущем экономическом кризисе, ...
26.12.20182935

Дональд Трамп на пути к импичменту

Дональд Трамп на пути к импичменту
Говорить об импичменте Дональду Трампу, вроде бы, еще рано. Но разворачивающиеся в Вашингтоне и его окрестностях события наталкивают на вывод, что пока ...

Последние новости

27.12.2018 г.
18:53 В Украине планируют начать строительство платных дорог
18:37 В Тунисе начались акции протеста после самосожжения журналиста
17:59 Председатель НКРЕКП опровергла заявления представителей Ассоциации водоканалов
17:53 СБУ блокировала деятельность агентурной сети российской военной разведки
17:28 Археологи раскопали военную базу древних персов
17:14 К 2020 году ожидается рост экономики и увеличение ВВП на 4-6%, - Алексей Дорошенко
16:36 КГГА анонсировала повышение квартплаты в Киеве
16:23 ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)
15:45 В России в интернет выложили список репортеров BBC на фоне растущего давления на телекомпанию
15:42 Sikorsky и Boeing продемонстрировали свой сверхскоростной военный вертолет (ФОТО, ВИДЕО)
15:07 Определены главные причины преждевременного старения
15:04 Новый фронт пропаганды Кремля: российские ресурсы выводят на передовую профессиональных зомби , - Злой Одессит
14:36 Мэтью Макконахи самый переоцененный актер года - Forbes
14:05 Поцелуи избавляют от разных вирусов,- ученые
14:05 Ученые: Почему магнитное поле Земли начало ослабевать
13:49 Сокращенная рабочая неделя: "Светит" ли такое счастье украинским работникам?
13:39 Ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера
13:33 Международные эксперты отрицают монополию на рынке электроэнергии
13:25 Илон Маск рассказал, когда в Украине появятся фирменные зарядные станции Tesla
13:09 Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова и закончиться распадом РФ, - мнение
13:09 На Марсе найден Ноев ковчег (ФОТО)
13:05 Год умеренных перемен и работы: Итоги и прогнозы от Олега Пономаря
12:51 Американский спортсмен стал первым человеком, который в одиночку пересек Антарктиду (ФОТО)
12:49 Язык, дипломатия, спорт, экономика: Главные победы Украины в 2018 году
12:36 Китай снижает пошлины. Для Украины в том числе
12:36 В России призвали Путина разобрать Крымский мост
12:17 НКРЭКУ и "Укрэнерго" не смогли сформулировать, каким образом ДТЭК злоупотреблял рыночным положением, - Бузаров
12:15 Ульяна Супрун рассказала, какая еда должна присутствовать на новогоднем столе
12:13 Военное положение: Стало известно, что Украина получила от НАТО
11:33 IT-специалисты, массово убегающие из Украины, начали возвращаться на родину
11:27 "Их тела просто закапывают": Волонтер морально разнесла боевиков из РФ
11:08 Военное положение в Украине: Муженко сделал важное заявление
11:01 Известная певица считает Крым частью Украины
10:48 The National Interest: Су-57 не помогут России
10:11 Астролог рассказал, что ждет Путина в 2019 году
10:09 Война на Донбассе: Боевики устроили на Донбассе "минную" провокацию
09:51 Два российских олигарха не захотели встречаться с Путиным
09:46 Нефть Brent частично отыграла падение предыдущих дней
09:07 США больше не могут быть мировым полицейским, - Трамп
09:01 Показательно для Украины: Трамп сделал резкое заявление
08:58 Почти вся серая зона на Донбассе освобождена от боевиков
08:56 Путин доволен после таких заявлений: Утренние новости Пономаря
08:38 Настал момент истины для изможденной империи Путина
08:00 Иво Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского
26.12.2018 г.
23:52 Чудеса случаются: Санта Клаус передал подарки для 8-летней девочки
22:40 В Альпах нашли предка тиранозавра
22:17 Власти Киева должны пересмотреть тарифы на обслуживание придомовой территории
22:08 Непогода: чем посыпают ледяные дороги Киева
21:20 В Греции зафиксировали землетрясение
20:55 В Украине создана интерактивная карта перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ (КАРТА)
20:40 В Киеве погиб человек, поскользнувшись на льду
20:31 В Киеве зарплаты рабочих специальностей стремительно растут
20:00 ТОП-4 повседневные привычки, способные вызывать рак
19:47 Электронное правительство: Эстония выигрывает войну с бюрократией
19:30 Автомобилистов ждет новое испытание проверками
18:52 Укрпочта уменьшила стоимость доставки посылок
18:23 The Guardian: Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел
17:52 Украина планирует ввести новые санкции против России
17:26 Reuters: Российского блогера, критикующего власть, приговорили к шести годам тюрьмы
16:31 ВСУ: Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО)
Все новости »

ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Десантно-штурмовые войска ВСУ в рамках занятий по боевой подготовке отработали преодоления огневой полосы препятствий

Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины отработали преодоления огневой штурмовой полосы препятствий, — сообщает Генеральный штаб ВСУ На странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В рамках занятий по боевой подготовке, личный состав командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины преодолел огневую штурмовую полосу препятствий.

ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)

На некоторых объектах огневой штурмовой полосы применялся напалм, горящие шины, соответствующие звуковые эффекты, стрельбу холостыми патронами и тому подобное. Поэтому от прохладного зимнего воздуха веяло настоящим боем.

ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)

На всей дистанции полосы офицерам и сержантам необходимо было преодолеть около десяти различных препятствий, среди которых блиндаж, участок с колючей проволокой, которую нужно пройти по-пластунски, высокая бетонная стена, участок поваленного леса, несколько единиц бронированной техники и помещений различного типа.

ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)

Все это десантники проходили на скорость в полной амуниции под постоянные звуки выстрелов и взрывов, отрабатывая при этом элементы тактики и физическую выносливость.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 97

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ
Итоги дня: Уход "Бешеного пса", суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ
Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов
Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты
Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе
Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости
Все статьи


Армия

Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Танк C1 Ariete (Италия)
Беспилотный летательный аппарат SpyLite (Израиль)
Вертолет CH-149 Cormorant (Канада)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Тимошенко-Солоха и Крепкий Омелян: В СМИ показали украинских политиков в самых популярных новогодних фильмах (ФОТО) (5051)

"Это цейтнот и это агония": История с отставкой Мэттиса получила продолжение, - Пономарь (4391)

Изматывающий тонкий намек США весом 14 тонн, - Злой Одессит (3721)

Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов (2950)

Дональд Трамп на пути к импичменту (2943)

Отряд морской охраны в Азовском море получил новый катер (2885)

В Украине создана интерактивная карта перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ (КАРТА) (2881)

Троянский конь РФ: действия Шойгу приносят вреда Кремлю не меньше, чем санкции, - Злой Одессит (2755)

Убийство Гандзюк: появилось важные детали (2687)

УПЦ МП назвали Россию государством-агрессором и не торопятся менять название церкви (2636)

Персоны

Владимир
ЗЕЛЕНСКИЙ
Олег
СОСКИН
Андрей
САДОВЫЙ
Виталий
ЯРЕМА
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Вы готовы осознать, что мы живем в Матрице?
Анатолий Амелин

Вы готовы осознать, что мы живем в Матрице?

Мир, окружающий Вас, это совершенный аналог компьютерной эмуляции, не существующий в реальности... Да и сами Вы сгусток электромагнитного поля - подобие ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 