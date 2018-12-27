ВСУ: Украинские десантики провели учения по преодолению огневой полосы препятствий (ФОТО)

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Десантно-штурмовые войска ВСУ в рамках занятий по боевой подготовке отработали преодоления огневой полосы препятствий

Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины отработали преодоления огневой штурмовой полосы препятствий, — сообщает Генеральный штаб ВСУ На странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В рамках занятий по боевой подготовке, личный состав командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины преодолел огневую штурмовую полосу препятствий.

На некоторых объектах огневой штурмовой полосы применялся напалм, горящие шины, соответствующие звуковые эффекты, стрельбу холостыми патронами и тому подобное. Поэтому от прохладного зимнего воздуха веяло настоящим боем.

На всей дистанции полосы офицерам и сержантам необходимо было преодолеть около десяти различных препятствий, среди которых блиндаж, участок с колючей проволокой, которую нужно пройти по-пластунски, высокая бетонная стена, участок поваленного леса, несколько единиц бронированной техники и помещений различного типа.

Все это десантники проходили на скорость в полной амуниции под постоянные звуки выстрелов и взрывов, отрабатывая при этом элементы тактики и физическую выносливость.